© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la pesante sconfitta della Roma in casa per 4-1 contro il Napoli titolando: "Azzerati". Giallorossi in ginocchio contro lo show azzurro. Il presidente Pallotta tuona: "Fuori le palle". Europa più lontana per la squadra di Ranieri che è già a rischio. Intanto Totti chiede maggiori poteri.