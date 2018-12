Il Corriere dello Sport e la vittoria del Napoli a Bergamo: "Arek d'oro"

© foto di Ospite

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il posticipo della 14a giornata tra Atalanta e Napoli finita 2-1 per gli azzurri: "Arek d'oro". Gli azzurri vincono a Bergamo e tornano a -8 dalla Juventus. Milik entra e in quattro minuti decide la sfida con un gran gol. Ruiz ha segnato il primo gol del match su assist di Insigne, poi l'inutile pareggio dell'ex Zapata prima del gol vittoria del polacco.