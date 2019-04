© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter sul Frosinone per 3-1: "Ninja moment". Nainggolan ispira i nerazzurri segnando anche il gol dell'1-0, con la squadra di Spalletti che consolida il terzo posto in vista della sfida di Pasqua contro la Roma.