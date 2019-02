© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della Juventus a Bologna per 1-0 titolando: "E poi entra Dybala". I bianconeri, ancora scossi dal ko di Madrid, soffrono. Poi entra l'argentino che chiude la pratica. Palo di Sansone a tempo scaduto. Per la Vecchia Signora è il 22esimo successo su 25 partita: un record in Serie A.