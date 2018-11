Il Corriere dello Sport e le gare di Juve e Roma: "Qua e ora!"

© foto di Ospite

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Champions titolando: "Qua e ora!". I bianconeri si qualificano conquistando almeno un punto contro il Valencia. Allegri sceglie il tridente top con CR7, Dybala e Mandzukic: "Dobbiamo cancellare il black out con lo United". Di Francesco invece, in vista del Real Madrid, è in ansia per Dzeko. Bufera sui social per alcuni dichiarazioni di Kolarov sui tifosi: "Capiscono poco di calcio". La qualificazione può arrivare prima di giocare. Incasso record.