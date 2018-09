Il Corriere dello Sport e le polemiche con la Lega: "La fascia è di Davide"

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina a una delle polemiche che stanno animando la Serie A a causa delle scelte della Lega Calcio: "La fascia è di Davide". La Fiorentina ha deciso di dire no alla fascia da capitano unica per difendere il ricordo di Davide Astori e il quotidiano si schiera in favore del club viola chiedendo che il 'buonsenso' prevalga sulle nuove regole.