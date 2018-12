Il Corriere dello Sport e le polemiche sul Var: "Si cambia"

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport in prima pagina dedica ampio spazio al Var titolando: "Si cambia". Regole più chiare subito mentre l'Uefa annuncia l'introduzione della moviola in Champions. Monta il malumore dei club, cambio di rotta necessario per evitare scivoloni. Nel 2019 la tecnologia sbarcherà anche all'Europeo U21. Nicchi durissimo: "Su Zaniolo errore inconcepibile. Immediati provvedimenti, bisogna voltare pagina".