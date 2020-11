Il Corriere dello Sport: "È una Juve fragile ma Ronaldo nasconde i problemi di Pirlo"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla Juventus di Andrea Pirlo e titola: "È una Juve fragile ma Ronaldo nasconde i problemi di Pirlo". Contro lo Spezia la Juventus si trovava sull'1 a 1 al momento dell'ingresso di Cristiano Ronaldo, lo stesso risultato maturato contro Hellas Verona e Crotone, quando CR7 non c'era. E contro lo Spezia il portoghese ha riportato la Juventus alla vittoria. Senza Ronaldo i problemi della Juventus sono venuti a galla in maniera impietosa. Senza CR7 la Juve si è scoperta troppo fragile complessivamente. Per ora i problemi rimangono, ma riuscendo a vincere si può provare a risolverli con maggiore serenità. E quando la lotta si fa dura, ci pensa Cristiano.