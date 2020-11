Il Corriere dello Sport: "Emergenza difesa per la Juve. Bonucci tenta il recupero lampo"

Leonardo Bonucci si è infortunato nel corso della convocazione con la Nazionale per un problema agli adduttori che potrebbe tenerlo fuori dal campo almeno per 20 giorni. In realtà, secondo Il Corriere dello Sport, la colonna della difesa di Pirlo farà di tutto per accorciare i tempi e rientrare nel minor tempo possibile. Tradotto significa che sicuramente salterà Cagliari e Ferencvaros in Champions League ma anche che l'obiettivo per rientrare è quello di scendere in campo contro il Benevento, quindi dopo solo due settimane.