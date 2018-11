Il Corriere dello Sport esalta Allegri: "CRMax"

L’estate nerazzurra è stata contrassegnata, tra le altre cose, dallo stupore per il rendimento fornito da Lautaro Martinez. Un attaccante che aveva dimostrato di potersi adattare a condividere gli spazi con Mauro Icardi, garantendo quella fame di incidere che serve come il pane ad...

Inter, serve Lautaro Martinez: il talento non può attendere

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina celebrando Allegri : "CRMax". Quarta Panchina d'Oro consecutiva per l'allenatore della Juventus: nessuno ci era riuscito prima di lui. Il tecnico è stato incoronato dai suoi colleghi: "Cristiano Ronaldo ha portato alla Juve autostima e gol, se la fortuna ci aiuterà vinceremo Champions e ottavo scudetto consecutivo".

