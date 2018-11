Il Corriere dello Sport esalta Ancelotti: "Carlo modello"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Carlo modello". Il riferimento è ad Ancelotti che sta mettendo in mostra una forma di comunicazione mediatica da imitare. Stasera affronterà l'Empoli per inseguire la Juventus, martedì invece ci sarà il PSG per ipotecare il passaggio del turno in Champions. In conferenza stampa ha citato Napoleone, sorride serafico quando gli chiedono di Cavani e Ibrahimovic in azzurro, dispensa battute e trasmette serenità. Una svolta anche per la comunicazione del Napoli.