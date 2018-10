Il Corriere dello Sport esalta i nerazzurri: "L'Inter fa paura"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'Inter fa paura". Battuta 3-0 la Lazio all'Olimpico, ora la squadra di Spalletti è seconda a pari merito con il Napoli. Micidiale doppietta di Icardi e gol di Brozovic per i nerazzurri: gara mai in discussione. Per Inzaghi quarto ko contro una grande. Il tecnico interista a fine gara dichiara: "Anti-Juve? A volte siamo gli anti-noi".