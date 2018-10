Il Corriere dello Sport esalta la Nazionale di Mancini: "Bellissima!"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina esaltando l'Italia di Mancini dopo la vittoria per 1-0 in trasferta contro la Polonia: "Bellissima!". Gli azzurri dominano e dopo aver colpito due traverse trovano il gol con Biraghi al 92'. La Nazionale più emozionante degli ultimi anni condanna Milik alla Serie B. La dedica ad Astori completa la serata della rinascita.