Il Corriere dello Sport esalta la vittoria e il gioco del Napoli: "Insigni"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di oggi apre in prima pagina esaltando la vittoria e il rendimento del Napoli di Ancelotti: "Insigni". Il tecnico azzurro ne cambia otto rispetto alla vittoria in Champions contro il Liverpool. Apre Ounas, poi un po' di sofferenza contro il Sassuolo che però viene spazzata via dall'ingresso in campo di Insigne che continua a illuminare il San Paolo con un altro gol bellissimo. Il Napoli resta a -6 dalla Juventus.