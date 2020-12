Il Corriere dello Sport: "Euro-fallimento Inter. Sarebbe stato meglio il biscotto"

vedi letture

L'Inter viene eliminata dalla Champions League e dall'Europa dopo il pari senza reti contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro. "Fuori da tutto" - scrive Il Corriere dello Sport - "Sarebbe stato meglio il biscotto al Di Stefano di Madrid, per giustificare il fallimento nerazzurro". La squadra di Conte ha meritato di arrivare quarta nel proprio raggruppamento per quello che "va considerato un vero e proprio euro-fallimento". Il progetto interista, almeno in chiave europea, vacilla. Perché invece di fare passi in avanti "sono arrivati passi indietro". Adesso è obbligatorio l'assalto allo scudetto, anche perché la squadra nerazzurra avrà tutto il tempo di gestire la settimana di lavoro senza impegni infrasettimanali.