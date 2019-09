© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le selezioni nazionali sono scese in campo in questa settimana per via delle qualificazioni ad Euro 2020, ormai alle battute conclusive. Gran trionfo della Francia, la nazionale campione del mondo ha trionfato 4-1 contro l'Albania grazie alla doppietta di Coman e alle reti di Giroud e Ikone. Successo anche per il Portogallo di CR7: i lusitani hanno rifilato quattro reti alla Serbia, conquistando il primo successo in queste qualificazioni.