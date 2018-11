Il Corriere dello Sport guarda alla Champions: "Il G3 in Italia!"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il G3 in Italia!". Napoli, Inter e Juventus: 48 ore mostruose grazie alle notti di Champions League. Tra domani e mercoledì, i grandi della terra giocano nei nostri stadi: Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, ma anche altri top 5. Non era mai successo.