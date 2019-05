Il Corriere dello Sport: "I segreti del Napoli che verrà"

© foto di stefano tedeschi

Lungo approfondimento sul Napoli della prossima stagione all'interno delle colonne de Il Corriere dello Sport, che titola: "I segreti del Napoli che verrà". Secondo il quotidiano, oggi a casa Ancelotti si terrà un summit operativo in cui verranno tracciate le linee guida per la prossima stagione: quattro i colpi da effettuare per garantire anche più personalità in mezzo al campo. Si parla di Trippier e Theo Hernandez per la difesa, mentre a centrocampo il vero colpo sarà Lozano. Davanti poi è caccia aperta al prossimo partner di Milik, con il fascino dell'idea Fabio Quagliarella che continua a farsi vivo. Chi non si muoverà da Castelvolturno è Raul Albiol, che tramite il padre fa sapere: "Resterà qui al cento per cento, per vincere lo scudetto".