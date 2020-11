Il Corriere dello Sport: "Il focolaio serbo ferma anche Milinkovic. Zenit e Borussia a rischio"

"Il focolaio serbo ferma anche Milinkovic. Zenit e Borussia a rischio" scrive il Corriere dello Sport. La notizia della positività del centrocampista della Lazio agli ultimi controlli è rimbalzata all'ora di pranzo dalla Serbia, attraversata da un vero e proprio focolaio. Nei giorni scorsi si era fermato Aleksandar Kolarov, asintomatico e appena rientrato a Milano. Milinkovic almeno inizialmente dovrà osservare la quarantena in patria ma come per Kolarov con l'Inter potrebbe anche rientrare presto a Roma. Il Sergente sarà costretto a saltare la trasferta di Crotone e anche l'impegno di Champions con lo Zenit, così come quasi certamente anche la partita interna con l'Udinese. Resta da considerare sul filo per la trasferta in Germania del 2 dicembre.