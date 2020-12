Il Corriere dello Sport: "Il messaggio di Conte, le chances scudetto passano dal mercato"

Il Corriere dello Sport titola stamane sull'Inter: "Il messaggio di Conte, le chances scudetto passano dal mercato". In attesa del "vertice delle feste", l'Inter infila la settima vittoria consecutiva in campionato, ma per Conte non cambia la sostanza: le chances scudetto dipendono dal mercato. L'ultima parola spetta ovviamente alla società, ovvero a Suning, visto che Conte ha assicurato che le sue vedute sono in linea con quelle della società. Ovviamente la speranza di Conte è che ci sia disponibilità per il mercato: "Non so se la priorità sia vendere. So che occorre far fronte alle situazioni ed accettarle".