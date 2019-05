Il Corriere dello Sport: "Il Milan rinascerà dalle plusvalenze"

© foto di stefano tedeschi

Tra le pagine interne de Il Corriere dello Sport odierno si trova un ampio approfondimento sulla situazione futura in casa rossonera, titolato: "Il Milan rinascerà dalle plusvalenze". Senza la qualificazione alla Champions League il club sarà costretto a vendere e i principali indiziati sono Gianluigi Donnarumma e Suso: la valutazione di oltre 50 milioni fatta per il giovane portiere porterebbe nelle casse del club rossonero un'enorme plusvalenza. Così come la cessione di Suso, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Incerta poi la situazione di Franck Kessiè e Hakan Calhanoglu. E' tempo di profondi cambiamenti in casa Milan.