"Inter rapidissima", scrive questa mattina Il Corriere dello Sport in prima pagina. All'Inter bastano 18 minuti per liquidare il Rapid Vienna: Vecino e Ranocchia chiudono subito il match, Perisic e Politano completano la festa: 4-0. Traversa di Nainggolan, nerazzurri agli ottavi. Icardi in tribuna: terza vittoria senza di lui.