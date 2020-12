Il Corriere dello Sport: "Inter, serve il vero Lautaro per conquistare la vetta"

"Inter, serve il vero Lautaro per conquistare la vetta" scrive Il Corriere dello Sport soffermandosi sull'astinenza del Toro. Un'astinenza che dura da 7 gare e non è ancora logorante ma anche l'argentino vuole rispondere presente all'appello pre-natalizio. Ora serve il miglior Lautaro per formare la coppia con Lukaku e per lanciare l'assalto alla vetta della classifica. Domani e mercoledì straordinari previsti per Martinez e il belga Lukaku ma l'argentino vuole diventare parte in causa, a tutti gli effetti, nella rincorsa nerazzurra.