Il Corriere dello Sport: "James verso Napoli"

© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne de Il Corriere dello Sport si analizza il mercato del Napoli, con gli azzurri che sembrano ormai ad un passo dall'acquisto di James Rodriguez. Il colombiano sarebbe felice di tuffarsi nell'avventura con Carlo Ancelotti. E il presidente De Laurentiis continua a lavorare anche su Josip Ilicic dell'Atalanta ed Eljif Elmas, giovane centrocampista macedone.Per l'atalantino deve pronunciarsi il club bergamasco, che non vorrebbe perderlo e si opporrà alla tentazione dello sloveno. Per il macedone invece la richiesta del Fenerbahce è di ben 15 milioni: si è messo in mostra al Mondiale Under 20, e la concorrenza è folta.