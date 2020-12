Il Corriere dello Sport: "Juve-Fiorentina, tra insulti e ricordi è la partita di Chiesa"

Federico Chiesa per la prima volta affronterà la Fiorentina da avversario e lo farà con la maglia più odiata in assoluto dai tifosi viola, quella della Juve. "Juve-Fiorentina, tra insulti e ricordi è la partita di Chiesa" scrive infatti Il Corriere dello Sport in edicola oggi. Prima la questione della fascia da capitano, ma la pressione dei tifosi ha imposto un cambiamento e al giocatore non è stato concesso di indossare quella di Astori. Ora alla Juve sta riuscendo a mettere in mostra le sue qualità e il suo repertorio. Quella con la Fiorentina resta la sua partita, con la speranza che il tempo possa appianare le divergenze e anche il risentimento della tifoseria viola.