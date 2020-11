Il Corriere dello Sport: "L'Inter si stringe intorno a Conte ma i numeri sono da crisi"

"L'Inter si stringe intorno a Conte ma i numeri sono da crisi", scrive il Corriere dello Sport a proposito dei nerazzurri. C'è amarezza, era difficile credere di potersi trovare, dopo 9 gare ufficiali del 2020-21, con appena 3 vittorie, a -5 dalla capolista Milan in Serie A e all'ultimo posto nel girone di Champions. L'ordine resta però "mantenere la calma" e soprattutto la società ha fiducia piena in Conte, lo considera un valore aggiunto. Ciò premesso, i numeri sono preoccupanti perché, al di là delle 3 vittorie nei 9 match ufficiali disputati finora, la squadra trasmette fragilità, la manovra non è sempre fluida né tanto meno spettacolare. Giusto parlare di crisi di risultati: già 15 gol subiti in 9 sfide, solo 2 occasioni la porta interista è rimasta imbattuta. Un anno fa nei primi 6 turni di A le reti al passivo erano 2 contro le 10 odierne. In Europa League nelle prime 3 giornate 3 contro le 5 attuali.