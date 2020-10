Il Corriere dello Sport: "La Lazio ha paura: in tanti saltano gli allenamenti in attesa dei tamponi"

Il Corriere dello Sport si concentra sui biancocelesti: "La Lazio ha paura: in tanti saltano gli allenamenti in attesa dei tamponi". La squadra di Inzaghi perde pezzi, la paura di un "big bang" è troppa, quindi ai forfait imprecisati di Leiva e Luiz Felipe si sono aggiunti quelli di Strakosha, Cataldi e Armini. Nessun bollettino medico. Strakosha e Armini sono spariti dai radar dopo Lazio-Borussia, Cataldi era fermo dalla vigilia della gara coi tedeschi, tutti e tre out in Lazio-Bologna. Leiva e Luiz Felipe, mancanti 24 ore fa, si suppone saranno indisponibili per domani in Champions. La speranza è che i tamponi diano esiti incoraggianti, solo società e Uefa possono fornire comunicazioni. Ieri Inzaghi ha annullato le prove attivando comunque il servizio d'emergenza aggregando quattro Primavera.