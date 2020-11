Il Corriere dello Sport: "La Roma si candida ufficialmente per lo scudetto"

"La Roma si candida ufficialmente per lo scudetto", scrive il Corriere dello Sport. I giallorossi lo fanno con autorevolezza, convinzione, dopo il sedicesimo risultato utile consecutivo (escluso il punto perso a tavolino col Verona) che le consente di restare stabilmente nelle zone alte della classifica. Punti alla mano, la Roma è la squadra migliore da ottobre. Neppure il Covid e gli infortuni fermano la squadra giallorossa, capace di sbarazzarsi del Parma già nel primo tempo, con tre gol in tredici minuti. Mkhitaryan e Pedro, l'altro attaccante voluto fortemente da Fonseca, caratterizzano la Roma, imprimono le loro iniziali sul gioco. Lo spagnolo, che ha trasmesso la mentalità vincente alla Roma, ha giocato per otto anni con il Pallone d'Oro, sa come si vince.