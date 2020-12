Il Corriere dello Sport: "Lotito-Inzaghi, primo no per il rinnovo. Ora serve un rilancio"

"Lotito-Inzaghi, primo no per il rinnovo. Ora serve un rilancio" scrive Il Corriere dello Sport facendo il punto della situazione sulla vicenda del rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. Il tecnico avrebbe detto di no alla prima offerta, si è saputo che ci sarebbe ancora distanza economica tra le parti. Le parti si riaggiorneranno tra 10 giorni. Il rinnovo non dipenderà dal mercato di gennaio - come sottolineato da Simone - Lotito non vuole arrivare a scadenza tra febbraio e marzo quando torna la Champions. Per un accordo serve un rilancio del presidente e un passo indietro di Inzaghi. La volontà di entrambi sembra esserci, la risposta arriverà nei prossimi giorni.