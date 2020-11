Il Corriere dello Sport: "Mancini ha trasformato in oro una Nazionale abbandonata da tutti"

"Mancini ha trasformato in oro una Nazionale abbandonata da tutti": è il titolo del Corriere dello Sport di questa mattina. Il risultato dell'Italia, passata alle Final Four di Nations League, porta la firma di Mancini e quella degli amici-collaboratori, da Vialli a Lombardo, da Oriali a Salsano. Il ct ha risollevato una nazionale che nel 2018 era crollata al 21° posto, aveva l'età media più alta della sua storia, 31 anni, e intorno alla quale sembrava ci fosse terra bruciata. Il fatto è che negli ultimi trent'anni si sono succeduti una decina di allenatori e nessuno ha voluto diventare ct azzurro come lui che vi si è tuffato senza se e senza ma, né rimpianti. Ma non vuol dire che il futuro di Mancini sarà per forza solo azzurro, il mondiale 2022 è lontano altri due anni...