© foto di stefano tedeschi

Sulla prima pagina de Il Corriere dello Sport oggi in edicola trovano spazio anche i colpi messi a segno da Fiorentina e Milan. Doppio rinforzo per Montella, con la Fiorentina che prende l'esterno Ghezzal dal Leicester e l'attaccante Pedro dalla Fluminense. Ora è tutto nelle mani del tecnico, che deve invertire la rotta che vede i viola ancora a 0 punti e senza vittorie in Serie A sotto la guida del tecnico.

Il Milan invece prende Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte nell'operazione che vede fare il percorso inverso ad Andrè Silva. Tutto ha rischiato di saltare per le visite mediche del portoghese, ma alla fine Giampaolo ha avuto il suo attaccante.