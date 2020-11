Il Corriere dello Sport: "Nainggolan deve dimenticare Cagliari. Il suo destino si chiama Inter"

"Nainggolan deve dimenticare Cagliari. Il suo destino si chiama Inter", scrive il Corriere dello Sport sul Ninja, che deve mettere da parte il mercato di gennaio: è in nerazzurro che può fare ancora la differenza. E' l'unico centrocampista rimasto alla Pinetina, stavolta potrà sfruttare tutto il tempo a disposizione per aumentare i giri del suo motore e proporsi a Conte. Dipende tutto da lui, lo spazio c'è ma deve farsi trovare disponibile a fare ciò che gli è richiesto. L'Inter ha detto no a un nuovo prestito al Cagliari, questo può essere l'anno della rivincita, dimostrando al club di non aver sbagliato comprandolo nel 2018.