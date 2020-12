Il Corriere dello Sport: "Napoli in ansia per Osimhen. Il rientro può slittare ancora"

vedi letture

Ancora non è pronto a rientrare in campo Victor Osimhen e così il Corriere dello Sport titola: "Napoli in ansia per Osimhen. Il rientro può slittare ancora". Dopo il programma di riabilitazione in Belgio da metà dicembre a Natale e dopo aver passato il Natale a Lagos, l'attaccante tornerà domani a Napoli, tampone permettendo. Poi le visite con lo staff medico azzurro che valuterà se inserirlo in gruppo o rispedirlo in Belgio. Scelta che determinerà i tempi del suo rientro: se avesse bisogno di un altro ciclo riabilitativo in Belgio ecco che i tempi si dilaterebbero ulteriormente.