Il Corriere dello Sport: "Napoli, Mertens a due lunghezze da Maradona"

© foto di stefano tedeschi

Il Napoli ora sogna in grande dopo aver battuto il Liverpool di Jurgen Klopp campione d'Europa. E Dries Mertens, autore del rigore che ha dato il vantaggio agli azzurri, si è portato a due sole lunghezze dal mito Maradona. 113 reti contro le 115 del campione argentino: poi l'obiettivo sarà Marek Hamsik a 121, per diventare il più grande bomber di sempre. Così l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport titola in taglio laterale: "Mertens a due lunghezze da Maradona"