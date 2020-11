Il Corriere dello Sport: "Napoli, Osimhen non si opera alla spalla e fa rotta sulla Roma"

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive nella sua edizione odierna: "Napoli, Osimhen non si opera alla spalla e fa rotta sulla Roma". Tempi di recupero non definiti per Victor Osimhen, ciò significa che il giocatore dovrà saltare la partita di domenica contro il Milan e quella con il Rijeka in Europa League in programma tra una settimana. Poi quando la sfida con la Roma comincerà ad apparire sullo sfondo allora lo staff medico analizzerà nuovamente il quadro per capire i margini di un recupero lampo. La speranza è riaverlo con i giallorossi: si vedrà, senza rischiare.