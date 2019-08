Il Corriere dello Sport: "Nuova Roma. c'è Lammers con Higuain"

© foto di stefano tedeschi

In taglio laterale dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport trova spazio la rivoluzione Fonseca in casa giallorossa: dopo Edin Dzeko ora anche Patrik Schick è in uscita per fare spazio al Pipita Higuain e all'olandese Lammers, attaccante del PSV Eindhoven. Rivoluzione offensiva in quel di Trigoria, con anche Gregoire Defrel in uscita. Tanti gli incastri da aspettare in un mercato ancora bloccato dalle punte.