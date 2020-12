Il Corriere dello Sport: "Oggi Lotito parlerà alla squadra. Possibile incontro con Inzaghi"

Oggi Lotito a Formello parlerà con la squadra. Come scrive il Corriere dello Sport la poca chiarezza all'interno della società avrebbe persino portato a ipotizzare un cambio di panchina in caso di sconfitte con Napoli e Milan. Anche se l'esonero è molto difficile, quasi impossibile, tutto può succedere. Certo è che si potrebbe consumare l'addio a fine stagione. Lotito si aspetta tanto dalla squadra perché sta onorando gli impegni relativi agli stipendi e non chiederà dilazioni. Il presidente biancoceleste ha aumentato la pressione sui suoi collaboratori scegliendo una linea silenziosa. Nel pomeriggio si farà sentire a Formello e non si esclude anche un colloquio con Inzaghi.