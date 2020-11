Il Corriere dello Sport: "Osihmen sposta il rientro causa tampone. La spalla preoccupa"

Osihmen rientrerà in Italia in ritardo dal ritiro della Nigeria a causa del tampone molecolare necessario per viaggiare verso il nostro paese che ovviamente ha dei tempi tecnici per essere processato. L'attaccante dunque dovrebbe rientrare in giornata per poi farsi valutare attentamente dallo staff medico del Napoli a causa della lussazione alla spalla riscontrata nel corso della convocazione in Nazionale. Solo dopo la visita del dottor Canonico si saprà se potrà andare in campo contro il Milan o se dovrà restare a riposo. Un'altra grana per Gattuso in vista della sfida al suo passato, quella contro i rossoneri che può valere anche un pezzo di stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.