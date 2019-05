Il Corriere dello Sport: "Roma spiazzata. Ora idea De Zerbi"

© foto di stefano tedeschi

La notizia del rinnovo tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta ha messo in difficoltà la Roma, e Il Corriere dello Sport titola: "Roma spiazzata. Ora idea De Zerbi". Il secondo rifiuto, dopo quello di Antonio Conte, stravolge i piani della Roma, che ora deve pensare ad un nuovo tecnico. Franco Baldini sta ora pensando a Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, per quella che potrebbe essere un'idea last minute. Anche se il sogno rimane Maurizio Sarri, ormai promesso sposo alla Juventus: la Roma però non dispera, ed un ultimo tentativo potrebbe farlo dopo la finale di Europa League di questa sera.