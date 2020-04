Il Corriere dello Sport: “Salernitana, violato il lockdown. In 5 multati e in quarantena”

“Salernitana, violato il lockdown. In cinque multati e in quarantena”. Titola così nelle pagine dedicate alla Serie B Il Corriere dello Sport in edicola. Un compleanno in casa denunciato con l'intervento delle forze dell'ordine. - si legge ancora – Alla festicciola per Di Tacchio anche Lopez, Migliorini, Giannetti e Mantovani. Ma finisce male”.