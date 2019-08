Il Corriere dello Sport: "Sarri vietato"

© foto di stefano tedeschi

Taglio basso de Il Corriere dello Sport dedicato alla questione legata a Juventus-Napoli e al divieto di trasferta ai tifosi campani. "Sarri vietato", titola il quotidiano. Niente biglietti per lo Stadium a chi è nato in Campania, con la Questura che ribadisce come non sia stata una decisione concordata, bensì presa dalla Juventus. Accuse rigettate dal club bianconero che comunica di poter cambiare la scelta in base alle decisioni dell'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive. Il match del prossimo 30 agosto fa già discutere.