Il Corriere dello Sport: "Sei punti per sperare nel miracolo. Conte non vuole rimpianti"

"Sei punti per sperare nel miracolo. Conte non vuole rimpianti", titola stamane Il Corriere dello Sport sull'Inter di Antonio Conte. L'Inter, dopo la sconfitta della settimana scorsa con il Real Madrid, non ha più in mano il suo destino. Dopo 4 gare si ritrova con soli due punti, senza nemmeno una vittoria. "Dovremo essere bravi ad usare tutte le armi a nostra disposizione, con la consapevolezza di avere piani diversi. Come dico ai ragazzi, cerchiamo di dare tutto senza avere recriminazioni", dice il tecnico. Ma i numeri dicono che l'Inter in Champions League, non si trova troppo a suo agio. Ma l'Inter vuole tentare il miracolo, con Conte che dopo la gara con il Real è tornato in trincea: "Troppe critiche ingiuste".