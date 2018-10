Il Corriere dello Sport su CR7: "E' già al massimo o può dare di più?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre la discussione su Cristiano Ronaldo e si chiede: "E' già al massimo o può dare di più?". Quando sembra in giornata no e non riesce a saltare l'uomo ecco che sfodera colpi decisivi. In 10 giornate ha segnato 7 gol, chissà dove può arrivare se riuscirà a raggiungere i livelli espressi al Real Madrid.