Il Corriere dello Sport su Insigne: "Il riscatto di Lorenzo"

"Il riscatto di Lorenzo", titola Il Corriere dello Sport nella notizia centrale che campeggia oggi sulla prima pagina del quotidiano a tiratura nazionale. Che ricorda come Lorenzo Insigne, match-winner della partita di ieri contro la Fiorentina al San Paolo, sia riuscito a mettere da parte le delusioni a tinte azzurre per riaccendere la luce a Napoli. Per lui 50esimo gol in Serie A e i pubblici complimenti del suo tecnico Ancelotti.