Il Corriere dello Sport su Sarri: "Alla Juve senza tuta"

© foto di stefano tedeschi

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair e riportata oggi dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri, sempre più vicino alla panchina bianconera, ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la tuta in favore di giacca e cravatta se fosse il club a chiederglielo. Il tecnico continua poi dicendo: "Non allenerò in eterno, sento il peso degli anni che passano. E poi negli ultimi due anni avrò dormito nella mia toscana si e no trenta notti...".L'affare con la Juventus da oggi entra nel vivo e si aspetta solo l'ufficialità del nuovo tecnico bianconero.