© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina, in prima pagina trova spazio per i bianconeri titolando: "Juve, festa rinviata". Il Napoli frena con il Genoa ma l'1-1 non basta per l'ottavo scudetto di fila degli juventini. Sabato pomeriggio a Ferrara ad Allegri sarà sufficiente conquistare un punto per festeggiare l'ennesimo titolo.