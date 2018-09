Il Corriere dello Sport sui nerazzurri: "Temptation Inter"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con uno degli anticipi della giornata di oggi per la quinta giornata di campionato in Serie A titolando: "Temptation Inter". Dopo il colpo in Champions, Spalletti insegue il rilancio anche in campionato: l'impulso è il gol ritrovato da Icardi. I nerazzurri, in casa della Sampdoria, cercano la continuità del bomber: "Non basta una prodezza - ha detto Spalletti - Serve di più".