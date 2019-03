© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al derby di questa sera titolando: "Magia Capitale". Inzaghi alla vigilia: "Pronti, noi senza paura". Ma è allarme per Immobile che non sta bene. Di Francesco: "Mettiamoci cuore". Manolas rientra e De Rossi prova ad esserci. Il derby vale per l'Europa e per l'immagine: che sia grande calcio.