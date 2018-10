Il Corriere dello Sport sul futuro di Conte: "E' tutto Real"

© foto di Imago/Image Sport

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al campionato spagnolo e alla panchina dei Blancos dopo la sconfitta contro il Barcellona: "Conte, è tutto Real". Lopetegui non resiste al tremendo 5-1 con il Barça. Perez vuole annunciare Antonio in giornata: potrebbe debuttare mercoledì in Coppa del Re col Melilla.