Il Corriere dello Sport sul mercato di Inter e Milan: "Barella è derby"

Juve, CR7 pronto a farsi interrogare in videoconferenza

Cagliari, Joao Pedro: "Un onore indossare la 10 in questa squadra"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità dell'11 ottobre

Juve, partita dai due volti per Cancelo in Polonia-Portogallo

Bucciantini: "Immobile? Non so se limite mentale o tattico"

Monti: "Italia, il talento c'è. Inter-Milan per risalire la china"

Salandin: "Verratti paga un campionato non allenante"

Milan, Paquetà non sarà l’unico acquisto invernale

Serie A, Sky o DAZN? La programmazione televisiva integrale per il 2018

Napoli, l'unico intoccabile di Ancelotti in dubbio per Udine

Pezzella dedica il gol con l'Argentina ad Astori: "Non era facile"

Juventus, Rabiot o Pogba: bivio francese per il mercato di gennaio

Sassuolo, Rossi su Magnanelli: "In C2 presentato davanti a 3 giornalisti"

Genoa, Piatek cedibile a gennaio: Napoli, Juve e Bayern in corsa

Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al mercato in prima pagina titolando: "Barella è derby". Inter e Milan sul talento del Cagliari e della Nazionale italiana: testa a testa con il presidente dei sardi Giulini che chiede non meno di 45 milioni di euro.

